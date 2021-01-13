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В Петербурге число заболевших за неделю выросло на 64%

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© Фото: pixabay.com

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Власти отмечают, что это было ожидаемо.

Число заболевших коронавирусом в Петербурге по сравнению с прошлым вторником увеличилось на 64%. Как пишут "Невские новости", рост случаев регистрации пациентов с коронавирусом после окончания длительных праздников было ожидаемо, сообщили в межведомственном городском совете по борьбе с коронавирусом.

В нашем городе стали брать больше проб ПЦР - на 84%, что также объясняет прирост числа выявленных заболевших. Как указали специалисты, число госпитализаций остается на прежнем уровне, однако после окончания инкубационного периода рост пациентов в стационарах может возобновиться.

Всего под наблюдением врачей находятся 71,2 тыс. петербуржцев. Из них 4,8 тыс. человек находятся в стационарах, дома лечатся 66,3 тыс.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе временно приостановили запись на вакцинацию от коронавируса, так как в городе закончился препарат. Поступление новой партии ожидается сегодня, 13 января. Как только дозы распределят по прививочным пунктам, запись на прививку будет снова открыта.

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