Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась

В большинстве российских регионов наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Суточный показатель заболеваемости в целом снизился с 19,9 до 15,6 на 100 тыс. населения.

Попова уточнила, что в 22 регионах отмечается снижение числа заразившихся, в 61 — стабилизация, а в двух регионах есть рост - не уточняется в каких. Известно только, что эти два региона с малочисленным населением.

Количество госпитализированных пациентов с коронавирусом в России в первые десять дней нового года снизилось на 16%.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе число заболевших также уменьшается. По сравнению со вчерашним днем оно упало сразу на 10%.