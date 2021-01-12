Власти Петербурга уточнили дату прибытия новых доз вакцины от коронавируса

Новая партия «Спутник V» прибудет в Санкт-Петербург в среду, 13 января. Об этом, как пишут "Невские новости", заявил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана.

По его словам, 20 тыс. доз препарата начнут развозить по прививочным пунктам 13-14 января.

До конца месяца в город поступит еще 88 тыс. доз. При этом Сарана не смог подтвердить информацию о поступлении 200 тыс. доз в феврале. По его словам, документов об этом он пока не видел.

По данным на 12 января, в Петербурге вакцину сделали 14,2 тыс. человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, пока в нашем городе прививочная кампания частично приостановлена. Записаться на вакцину можно будет позже на этой неделе, однако все, кто уже записан, будут привиты по плану.

Полностью привиты в городе лишь 340 человек. Остальные получили первый компонент вакцины.

Ранее мы публиковали информацию о прививочных пунктах.