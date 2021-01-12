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Британские ученые отследили генные изменения, приведшие к возникновению коронавируса

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© Фото: pixabay.com

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Раскрыты ключевые генетические изменения, которые привели к появлению SARS-CoV-2. Работу провели ученые Кембриджского университета в Великобритании, говорится в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology.

Выявленные генетические адаптации оказались аналогичными тем, что были произведены вирусом SARS-CoV. Этот вирус вызвал вспышку заболевания SARS 17 лет назад.

Специалисты предположили, что может существовать общий механизм, делающий данную группу вирусов склонной к мутациям. Эти изменения позволяют вирусам переходить от животных к человеку - в случае с SARS-CoV и SARS-CoV-2 от летучих мышей к людям.

Эксперты изучали родственный SARS-CoV-2 (работает только у человека) вирус RaTG13 (работает только у летучих мышей). Геном последнего на 96% одинаков с геномом первого. Таким образом, предположили ученые, должен быть промежуточный носитель.

Ранее сообщалось, что российские ученые обнаружили смертельность слабого радиационного излучения для коронавируса. Небольшие дозы, безвредные для человека, являются гибельными для COVID-19.

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