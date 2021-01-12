Число заболевших коронавирусом петербуржцев резко снизилось за сутки

В Петербурге за последние сутки зарегистрирован 2 731 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщает ИЦК, скончались 68 человек.

По сравнению со вчерашним днем число заболевших снизилось почти на 10% (накануне статистику пополнили 3004 случая).

Между тем, как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе распределили все имеющиеся дозы вакцины от коронавируса и в связи с этим приостановили запись в прививочных пунктах. Власти ожидают пополнения запасов препарата с четверг-пятницу на этой неделе.

А в центре им. Гамалеи озвучили расчеты, когда может закончиться пандемия COVID-19.