За новогодние каникулы в Петербурге "прикрыли" 15 кафе, баров и ресторанов

В Петербурге за праздники закрыли всего 15 точек общепита, в основном же заведения соблюдали антикоронавирусные ограничения. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

По его словам, это 1-2% от всех кафе, баров и ресторанов северной столице. При этом в незаконно работающих кафе обнаружили всего около трех сотен посетителей, которым также грозит штраф.

В настоящее время власти готовятся обсуждать продление, смягчение или ужесточение мер. Ситов указал, что диалог на эту тему будет вестись в ближайшую неделю. Будут также обсуждаться меры поддержки петербургского бизнеса.

В КИО напомнили, что в качестве альтернативы обычной работе общепита власти предложили ресторанам и кафе работать в режиме "зимней веранды". Этой опцией воспользовались 180 заведений.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сейчас кафе и ресторанам нашего города можно работать до 23 ч. В Новый год работа была запрещена, а с 4 января инспекторы ежедневно проверяли, не работают ли кафе после установленных 19:00.