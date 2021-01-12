Россиянка стала носительницей 18 мутаций COVID-19

Российские ученые опубликовали исследование, согласно которому, возможно, обнаружен новый вариант коронавируса. Он сможет претендовать на звание "российского" по аналогии с "британским". Совместное исследование опубликовали ученые Сколковского института науки и технологий, Института проблем передачи информации, Первого госмедуниверситета им. И.П. Павлова и НИИ гриппа, пишут "Известия".

18 мутаций коронавируса обнаружили у 47-летней женщины. Она заразилась коронавирусом в апреле во время прохождения химиотерапии (диагноз – неходжкинская лимфома IV стадии). Неоднократное тестирование показало, что вирус находился в организме пациентки с подавленным иммунитетом несколько месяцев и приобрел 18 новых мутаций. Часть из них похожи на британские, часть - на найденные у норок в Дании.

Остальные варианты вируса могут быть чем-то новым, а могут совпасть с обнаруженными ранее, ученые предостерегают от преждевременных выводов. Чтобы утверждать появление новых мутаций, нужно больше одного описанного случая.

Предполагается, что так много мутаций появилось из-за долгого нахождения вируса в организме одного человека с ослабленным иммунитетом.