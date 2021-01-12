В Петербурге притормозили запись на вакцинацию от COVID-19

В Санкт-Петербурге временно приостановили запись на вакцинацию от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил глава Комздрава северной столицы Дмитрий Лисовец.

По его словам, поставки вакцины в город ожидаются 14-15 января, после чего возобновится запись.

Лисовец добавил, что в ряде медучреждений вакцина кончилась, а в некоторых прививочных пунктах она пока есть, однако на каждую дозу уже есть записавшийся. В городе осталось около 9 тыс. доз препарата, отметил чиновник.

Говоря о планах поставки вакцины, Лисовец рассказал, что на этой неделе ожидают 20 тыс. доз, до конца января - 88 тыс. А в феврале будут поставлены 200 тыс. доз препарата от коронавируса.

Как писал Санкт-Петербург.ру, прививку от коронавируса из двух компонентов полностью завершили около четырех сотен петербуржцев. Первый этап прошли свыше 13 тыс. человек.

В нашем городе работают 70 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через госуслуги или по телефону (есть на сайте Смольного) - запись снова откроют по прибытии новых партий препарата в северную столицу.