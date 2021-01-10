Елена Малышева рассказала о будущем коронавируса

2020-й год для всего мира оказался крайне непростым из-за пандемии коронавируса. Российская телеведущая и врач Елена Малышева в своем Instagram рассказала, что ждать в плане пандемии в новом году.

Она считает, что россияне стали внимательнее относиться к собственному здоровью. Многие надеются, что трудный период уже остался позади, и, по мнению ведущей, сейчас и вправду есть повод для оптимизма.



Малышева напомнила, что в мире появились вакцины от коронавируса, которые помогут избежать тяжелой формы заболевания. Также появились лекарства, которые помогают справиться с болезнью.

Тем не менее, телеведущая призвала людей быть бдительными, контролировать свое питание и вес, если нужно - похудеть, не превышать уровень сахара в крови, чтобы обезопасить себя от тяжелой формы заболевания COVID-19. Ведь самые тяжелые пациенты - это больные с ожирением и диабетом, отметила она.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе уже началась массовая вакцинация. В приоритете прививки для медиков и учителей. Также начали прививать пожилых и журналистов. Горожане могут записаться на прививку через Госуслуги.