Власти Петербурга задумались о дополнительных поставках вакцины от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о взаимодействии нашего города с федеральными ведомствами и другими регионами, приведя в пример дополнительную поставку вакцины от коронавируса в северную столицу.

На официальной странице «ВКонтакте» градоначальника появились данные, что Беглов обсудил вопрос о новых дозах препарата с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Градоначальник рассказал и о том, что федеральный центр поддержит рынок труда и занятости населения в Петербурге - рублем. В бюджет поступит 173 млн руб.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе по состоянию на 9 января привиты более 11,5 тыс. человек, из них 344 цикл вакцинации (два этапа прививки) прошли полностью.

Всего в город поступило 22,6 тыс. комплектов доз вакцины, на субботу, 9 января, в поликлиниках было в наличии 11 тыс. доз.