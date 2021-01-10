Пять баров в Петербурге опечатали за нарушение антикоронавирусных мер

Пять баров и кафе в Центральном районе будут оштрафованы за нарушение запрета на работу после 23 ч. Оштрафуют также почти 200 их посетителей, сообщили в пресс-службе Смольного.

Проверки проводилсь в минувшие три ночи. Нарушителей нашли на 8-й Советской и Садовой улицах, в Щербаковом переулке, на набережной канала Грибоедова и на улице Восстания. Помещения опечатали.

Размер штрафа для владельцев заведений - до 300 тыс. руб., а для горожан - 4-5 тыс. руб.

Кроме работы в неположенное время, инспекторы нашли и другие нарушения в петербургских ресторанах и кафе. У некоторых не было QR-кодов, не велся учет здоровья сотрудников и не проводилась дезинфекция.

Как писал Санкт-Петербург.ру, запрет на работу по ночам действует до 10 января, то есть уже завтра барам можно будет работать в нормальном режиме. Никаких новых ограничений или информации о продлении старых Смольный не выпускал.