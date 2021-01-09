Число госпитализированных в новом году петербуржцев выросло на 10%

Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилось примерно на 10%. Об этом свидетельствуют данные координационного совета противодействию распространению COVID-19, пишет 78.ru.

При этом число выписанных горожан снизилось почти в два раза по сравнению с 1 января.

В совете отметили умеренное снижение количества активных больных, однако увеличилось количество стационарных случаев. При этом у 25% попавших в больницы коронавирус протекает в тяжёлой форме.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе можно записаться на вакцинацию. Прививки делают в 70 пунктах.