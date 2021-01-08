Врач из США скончался после прививки от коронавируса

В США врач после прививки вакциной Pfizer. Мужчина был здоров, однако после вакцинации у него развилось аутоиммунное заболевание, которое привело к инсульту, сообщает Daily Mail.

56-летний врач привился 18 декабря. Смерть наступила 3 января 2020 года.

О том, что смерть медика может быть связана с вакциной, заявила его жена. По ее словам, у него не было никаких заболеваний. Однако через три дня после прививки мужчина заметил красные пятна, свидетельствующие о подкожном кровоизлиянии. На обследовании выяснилось, что врач страдает от острой нехватки тромбоцитов.

Медики диагностировали ему идиопатическую тромбоцитопеническую пурпуру. Ее начали лечить, однако спасти врача не удалось.

В пресс-службе Pfizer отметили, что расследуют этот случай.

Разработки Pfizer/BioNTech и Moderna одобрены в Европе и США. Первую инъекцию (из двух) уже получили более 4 млн жителей Америки.