В Петербурге выросла доля переносящих коронавирус в тяжелой форме

В северной столице выросла доля тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Межведомственный городской совет.

В целом она составляет 25% - на искусственной вентиляции легких находятся 424 пациента с COVID-19 и пневмониями.

В совете полагают, что относительный рост числа больных COVID-19 в стационарах может быть обусловлен госпитализацией тех больных, которые изначально предпочли в праздничные дни лечиться амбулаторно.

Специалисты напоминают, что чем раньше больной с признаками ОРВИ обратится к врачу, тем выше шанс на легкое протекание болезни.

Отметим, что за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 3017 заболевших коронавирусом, скончались 55 граждан.