Журналисты заметили "вторую волну" побочных эффектов от антикоронавирусной прививки

Петербургские журналисты, получившие в числе первых вакцину от коронавируса, обратили внимание на две волны побочных эффектов после укола. Как пишет АБН, привившиеся заметили слабость и температуру сразу после первой дозы.

Такие побочные эффекты длятся меньше суток.

Один из редакторов издания отметил, что проспал поти сутки после вакцинации. Также он испытал гриппозные эффекты: ломоту в суставах и озноб.

Журналист "КП" отметил припухлость и болевые ощущения в месте укола. Спустя день после того, как побочки прошли, все повторилось с журналистом, однако в не таком сильном виде. Снова поднялась температура, начался озноб и вернулась боль в уколотой руке.

По данным врачей, подобные "волны" - вполне нормальное явление.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе уже выстроилась очередь на вакцинацию от коронавируса. Прививку можно сделать в 70 пунктах.