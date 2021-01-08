Вакцину от коронавируса за сутки получили более 1,2 тыс. петербуржцев

В Петербурге от COVID-19 за 6 января привили 1280 горожан. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в городе на текущий момент остается 13,3 тыс. доз вакцины, общее число получивших первую дозу - 9 тыс.

За сутки число прививок выросло более чем на 20%.

Как писал Санкт-Петербург.ру, очередь на прививку против коронавируса составлена заранее на несколько недель вперёд. В начале праздников горожане не спешили идти в прививочные пункты, однако сейчас число желающих вакцинироваться постепенно растет.

Первыми прививки начали делать медики, педагоги и соцработники. В январе запись открыли для всех желающих. Привиться можно в 70 пунктах по всему Петербургу.