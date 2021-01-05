В Петербурге работают 20 антикоронавирусных патрулей

В Петербурге работают 20 бригад, следящих за соблюдением санитарных эпидемиологических правил в городе. Об этом, как передает Piter.tv, рассказали в аппарате вице-губернатора города Евгения Елина.

Патрули выходят на работу на улицы ежедневно.

С 30 декабря по 3 января было составлено 16 протоколов осмотров, выявлены нарушения в заведениях общепита, которым в эти числа было запрещено работать.

В целом ситуацию с соблюдением ограничительных мер в праздничный период в Смольном оценили как "стабильную".

Как писал Санкт-Петербург.ру, Комздрав опубликовал телефоны вакцинационных пунктов. Всего их в нашем городе 70.