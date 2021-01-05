Онищенко рассказал, как Петербург стал антилидером по коронавирусу в РФ

Петербург впервые с начала эпидемии обогнал Москву по приросту новых заболевших коронавирусом за сутки по нескольким причинам. Об это в разговоре с Рен ТВ рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его мнению, многие москвичи уже переболели коронавирусом, другая часть горожан начала активно прививаться. Также на ситуацию повлияли праздники - в Москве были закрыты Тверская улица и Красная площадь.

Как писал Санкт-Петербург.ру, северная столица 4 января впервые вышла в лидеры по числу заболевших в стране за сутки - специалисты выявили 3657 случав заражения, а в Москве — 3591.