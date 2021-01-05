Смольный опубликовал телефоны пунктов вакцинации от коронавируса

Комитет по здравоохранению опубликовал номера телефонов, по которым петербуржцы могут записаться на прививку от коронавируса. В таблицу внесены 70 пунктов вакцинации.

В новогодние каникулы медучреждения продолжают вакцинацию, однако по особому графику. Он опубликован по ссылке. Некоторые пункты работают в выходные всего лишь один час в день.

Как писал Санкт-Петербург.ру, вакцинация в нашем городе началась в декабре для групп населения, находящихся в группах риска. Так, первыми начали прививать медиков из "красной зоны". Далее - учителей и пожилых людей. Также привиться могут правоохранители и со вчерашнего дня журналисты.

Сделать прививку могут не болевшие коронавирусной инфекцией петербуржцы. Также нужно быть неконтактным, не делавшим прививку от гриппа или пневмококка в течение последнего месяца. Признаки ОРВИ также являются противопоказанием для прививки.