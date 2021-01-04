Ученые придумали тест на коронавирус, который дает результат за 10 секунд

Турецкие ученые создали прибор, обнаруживающий коронавирус за десять секунд. Как сообщает пресс-служба вуза, прибор назвали Diagnovir.

Он способен выявлять COVID-19 в образцах слюны. Тест очень быстрый и не занимает и десяти секунд.

По данны изобретателей, эффективность прибора достигает 99%.

Технологию можно будет использовать в дальнейшем не только с SARS-CoV-2, но и с другими патогенами.

Пока изобретение не запатентовано.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня в нашем городе зарегистрировано больше заболевших коронавирусом, чем в Москве. Кроме того, вновь число погибших от этого заболевания выше, чем в других регионах РФ.