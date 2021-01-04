Петербургских журналистов начали прививать от коронавируса. Как сообщает АБН, процедура проходит при поддержке петербургского отделения Союза журналистов России с 4 января.

Глава петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих сообщил в Faceboo, что препарат «Спутник V» вводят поэтапно. Сначала человек получает первую дозу с аденовирусным вектором. Вторую прививку делают по истечение 21 дня.

Как писал Санкт-Петербург.ру, вакцинация в нашей стране является добровольной, однако специалисты отмечают, что внесение ее в Национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям позволит работодателю отстранять работников в случае отказа от прививки.