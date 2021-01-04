В центре Петербурга закрыли нарушивший антикоронавирусные правила грузинский ресторан

Специалисты ситуационного центра посетил десяток кафе и ресторанов и закрыли один на Некрасова. Рейд прошел 3 января, рассказали в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Злостным нарушителем был признан грузинский ресторан «Чито Гврито» на ул. Некрасова. В момент проверки в помещении находились порядка двадцати посетителей. Их выпроводили, заведение опечатали.

Отметим, что за нарушение санитарных норм владельцы заведений могут заплатить штраф до 300 тыс. руб. Для посетителей также предусмотрено наказание рублем - 4-30 тыс. руб.

Как писал Санкт-Петербург.ру, запрет наработу ночью для общепита будет действовать в нашем городе до 31 января.