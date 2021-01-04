Петербуржец скончался, покупая лекарства от коронавируса

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Петербург снова впереди всей России по умершим от коронавируса

По данным издания, погибшему было 35 лет.

Прибывшие на вызов медики не успели его спасти.

В Приморском районе 54-летний мужчина скончался в аптеке. Он отправился покупать лекарства от коронавируса 3 января, пишут "Вести".

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