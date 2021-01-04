Число госпитализированных в Петербурге продолжает снижаться

За прошедшую неделю в Петербурге снизилось число госпитализаций, а доля свободных коек для пациентов с коронавирусом составила 20%.

По информации Межведомственного городского координационного штаба, на 3 января было выявлено 1579 пациентов, у которых лабораторно подтвержден коронавирус. При этом еще неделю назад суточная заболеваемость составляла 3492 случая. Как уточняет "ПД", эти случаи были зарегистрированы в федеральном регистре.

По сравнению с прошлым воскресеньем, число заболевших снизилось на 54%. Однако сократилось число выздоровевших – на 71%.

Уменьшилось количество госпитализаций: если 27 декабря были доставлены в больницы 916 человек, то 3 января 570.

Возможно, полагают в Смольном, эта ситуация связана с праздниками, когда люди не хотят попадать в больницу.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сегодня в нашем городе заболеваемость оказалась выше московской.