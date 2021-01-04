Алиса Фрейндлих, болеющая коронавирусом, находится в стабильном состоянии

Актриса Алиса Фрейндлих остается в стабильном состоянии в больнице №122 им. Л.Г. Соколова в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя больницы.

Изменений не наблюдается, а ночью не было никаких инцидентов, отметили медики.

Фрейндлих госпитализировали в декабре с диагнозом "коронавирус" и поражением легких. Врачам удалось добиться стабильного состояния, однако оно все еще тяжелое.



В медучреждении также проходит лечение дочь актрисы Варвара Владимирова и ее внучка Анна Тарасова. По данным "ПД", они идут на поправку.

Как писал Санкт-Петербург.ру, сначал поражение легких Алисы Фрейндлих было небольшим, однако быстро увеличилось до 80%.