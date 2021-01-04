Власти Петербурга предупредили об "эффекте праздников" - новой волне коронавируса

В Смольном готовятся в новым волнам заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Как пишут "Невские новости", вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, что пандемия с новой силой накроет город после праздников, поэтому рано расслабляться и успокаиваться.

Елин пояснил, что всплески заболеваемости могут быть после Нового года, Рождества и когда люди начнут приезжать с каникул в северную столицу.

Вице-губернатор в очередной раз призвал петербуржцев соблюдать ограничительные меры.

Как писал Санкт-Петербург.ру, перед Новым годом в нашем городе расширили коечный фонд, так как в декабре заболеваемость росла. Однако к концу месяца специалисты начали отмечать тенденцию к снижению темпа роста новых случаев.