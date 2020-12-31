В Петербурге продолжают опечатывать бары ночью и штрафовать посетителей

За минувшую ночь в Санкт-Петербурге выявили шесть заведений общественного питания, которые продолжили работать, несмотря на запрет. В отношении владельцев заведений собираются возбудить административное производство, им может грозить штраф до 300 тыс. руб., пишет Piter.tv.

Деятельность четырех заведений приостановили сотрудники Роспотребнадзора, помещения опечатали.

Кроме того, штрафы грозят 112 посетителям заведений.

Как писал Санкт-Петербург.ру, с 30 декабря до 3 января в нашем городе действует полный запрет на работу баров, ресторанов, кафе.

Между тем, под конец декабря власти решили пойти на смягчение санитарных правил и разрешили кафе и ресторанам заработать с 4 января не до 19 ч, а до 23 ч, а театрам открыться пораньше - с 7 января.