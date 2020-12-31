Врач рассказал, можно ли пить после коронавируса

Немного шампанского или вина в новогоднюю ночь, человеку, перенесшему коронавирус, можно только при отсутствии противопоказаний у лекарств, которыми лечили больного. Об этом рассказал телеканалу "Санкт-Петербург" врач-невролог Алексей Шмонин.

По его словам, если препараты, которые принимал или принимает человек, например, антибиотики, не совместимы с алкоголем, то даже немного пить не стоит.

Кроме того, Шмонин подчеркнул, что заболевание может негативно подействовать на желудок и печень. Таким образом, употребляя спиртное, человек может нанести еще больше вреда организму, только что перенесшему инфекцию. Особенно это касается людей, которые перенесли коронавирус в тяжелой и средней форме.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, в последний день года в нашем городе от коронавируса скончались рекордные 84 человека.