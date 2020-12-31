В Петербурге зарегистрировали рекордные 84 смерти от коронавируса за сутки

В Санкт-Петербурге смертность от коронавируса за последние сутки снова оказалась выше российской. Скончались 84 человека, в Москве - 73.

По данным ИЦК, за последние сутки в нашем городе зарегистрировано 3758 новых заболевших коронавирусом. Число выздоровевших - 3573.

Между тем, как писал Санкт-Петербург.ру, число госпитализаций в нашем городе постепенно снижается. По сравнению с прошлой средой, госпитализировать стали на 11,5% меньше.

В северной столице началась вакцинация. Юрист пояснил, в каких случаях отказ от прививки может иметь последствия.