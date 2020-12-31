Число госпитализированных петербуржцев продолжает снижаться

По сравнению с прошлой неделей в Петербурге снизилось количество госпитализированных горожан - на 11,5%. Об этом сообщает пресс-служба межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению COVID-19.

При этом выросло число официально зарегистрированных больных с COVID-19 и количество выздоровевших. Рост числа новых случаев в штабе объясняют увеличением доступности лабораторной диагностики и усилением администрирования Федерального регистра.

Отмечается, что пока в северной столице наблюдается тенденция к стабилизации эпидемиологической ситуации.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе в декабре ужесточили санитарные правила. Также стартовала вакцинация. Она проводится сначала для граждан из группы риска: медиков, соцработников, педагогов, пожилых.