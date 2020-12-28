В Смольный подали 160 заявок на открытие зимних кафе

Владельцы заведений общепита в Санкт-Петербурге подали 160 заявок на открытие зимних кафе. Об этом рассказал замглавы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, пишет "Форпост".

Чуть больше половины заявок уже одобрены, отметил чиновник, добавив, что ожидается открытие примерно двух сотен ярмарок и веранд на частных территориях.

Как писал Санкт-Петербург.ру, рестораторы были сильно возмущены решением Смольного запретить работу на Новый год (с 30 декабря до 3 января кафе, барам и ресторанам работать запрещено), а в остальные новогодние дни ограничить время работы - до 19ч. Бизнесмены обращались к властям с требованиями возместить убытки или смягчить ограничения. В итоге город решил позволить заведениям работать вне помещений, если у них есть такая возможность: внутренний дворик, веранда и т.д. В Смольном даже предлагали торговлю едой с лотков.

Отметим, что в нашем городе проводятся регулярные проверки в заведениях. Посетителям и владельцам грозят различные штрафы.