Вице-премьер назвала коронавирус причиной половины смертей в РФ

Причиной более половины смертей в России стал коронавирус и ассоциированные с ним болезни, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, смертность в нашей стране за первые 11 месяцев текущего года увеличилась на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Голикова также рассказала, что в российском правительстве раньше были «ковид-диссиденты». Сейчас все министры признали реальность COVID-19, отметила вице-премьер.

Россия с начала пандемии «ни на одну единичку» не скрывала данные по смертности от коронавируса, рассказала Голикова.