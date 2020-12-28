Пациентов с коронавирусом начали принимать в Военно-медицинской академии

Военно-медицинская академия им. Кирова теперь работает как ковидный стационар. Там разместили 150 коек для больных COVID-19 и пневмониями, включая 10 реанимационных коек, пишет "Мойка78".

ВМА стала седьмым федеральным стационаром, которые развернул коечные мощности для лечения больных коронавирусом.

Всего в Петербурге 23 больницы, куда везут пациентов с коронавирусом. За последние пару недель Смольный нарастил число коек. Всего их в короде почти 12 тыс. Свободны из них 8,7%.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в Александровской больнице, также работающей как ковид-стационар, открыли отделение скорой медицинской помощи для больных коронавирусом.