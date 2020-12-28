СМИ узнали, что Алиса Фрейндлих болеет коронавирусом вторую неделю

Народная артистка СССР, актриса театра и кино Алиса Фрейндлих, которую госпитализировали с коронавирусной инфекцией COVID-19, в течение недели до этого лечилась от заболевания дома.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Соколова ФМБА России.

По его словам, поначалу поражение легких было очень небольшим. На сегодняшний день поражение стало большим, отметил специалист, добавив, что актриса находится в отделении интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением.

78.ru отмечает, что на данный момент состояние 86-летней актрисы стабильное.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Фрейндлих попала в клиническую больницу №122 пятницу, 25 декабря.