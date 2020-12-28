Минобрнауки рассказало об условиях продления дистанционки и о снижении платы за обучение

Министерство образование примет решение о продлении дистанционного обучения в российских вузах после праздников. Об этом, как передает ТАСС, рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он пояснил, что на принятие решения повлияет эпидемиологическая обстановка в различных регионах России.

Решение будет приниматься с учетом мнения Роспотребнадзора, городских властей, ректоров вузов, отметил Фальков.

Отвечая на вопрос о снижении платы за обучение в вузах из-за дистанционного режима, министр подчеркнул, что такое возможно только при наличии веских оснований. Решать этот вопрос нужно самим студентам, общаясь с руководством учебных заведений.

Фальков подчеркнул, что общего решения по скидке на обучение во всех вузах ждать не стоит.

Как писал Санкт-Петербург.ру, студенты Петербурга и Москвы учатся удаленно с 13 ноября. Дистанционку ввели до 6 февраля 2021 года.