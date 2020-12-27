Петербург опять оказался впереди всей России по смертности от коронавируса

За прошедшие сутки в городе на Неве зафиксировали 74 летальных исхода от коронавируса. По данным ИЦК, в Москве за это время от коронавируса скончались 73 человека.

В Петербурге выявили 3761 случай заражения коронавирусом.

На воскресенье в нашем городе зафиксировали 538 летальных случаев, пишут "Невские новости". На позапрошлой же неделе умерли 516 человек.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге скончались 7 378 человек.

Как писал Санкт-Петербург.ру, специалисты отмечают признаки остановки роста коронавируса и стабилизации эпидемиологического процесса. Однако пока тенденция нетвердая, поэтому стоит соблюдать все санитарные меры.