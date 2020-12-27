Специалисты определили самую "заразную" зону в аэропорту

Вероятнее всего подхватить коронавирус в зоне досмотра аэропорта. Такое мнение, как пишет РИА Новости, высказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Он пояснил, что в этом отделении пассажирам и сотрудникам сложнее всего соблюдать социальную дистанцию.

Лебедев посоветовал после процедуры досмотра обработать руки антисептиком, а также проходить онлайн-регистрацию, чтобы снизить риски заражения.

Как писал Санкт-Петербург.ру, специалисты Роспотребнадзора считают, что минимален риск заражения на свежем воздухе, опять же при соблюдении социальной дистанции.