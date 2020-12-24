В Петербурге отметили снижение госпитализаций пациентов с COVID-19

Власти Петербурга отмечают снижение госпитализации больных коронавируса и стабилизацию эпидемиологического процесса. Однако они также предупреждают, что эта тенденция пока неустойчива, говорится в ежедневном отчете межведомственного штаба противодействия коронавирусу.

На 24 декабря зарегистрировано 903 госпитализации взрослых, что на 6,5% ниже количества госпитализаций в прошлый четверг, отметили в совете.

Также среднее число выздоровевших за сутки снизилось за неделю на 13,5%.

По мнению специалистов, положительно повлияли ограничительные меры. Однако расслабляться рано, тенденция пока не слишком устойчива.

В совете рассказали, что прививки от коронавирусной инфекции на данный момент сделали 2171 петербуржцев. В городе работают 36 пунктов вакцинации.

На сегодняшний день в нашем городе выявили 3756 новых заболевших, 72 человека умерли, 2653 выздоровели.