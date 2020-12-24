В РАН рассказали, откуда пошла вторая волна коронавируса

Большинство заражений во время второй волны пандемии коронавируса произошло не от приезжих, а от тех людей, которые «живут рядом с нами». Об этом, как пишет РИА Новости, рассказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

По его словам, большинство заражений происходит тем штаммом вируса, который появился в России еще в начале пандемии.

Количество активных случаев в РФ достаточно, чтобы люди заражались и без привозных случаев, отметил Базыкин.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее главный врач больницы в подмосковной Коммунарке Денис Проценко заявил о большой вероятности третьей волны коронавируса.

Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России не обнаружен новый штамм коронавируса, который нашли в Великобритании.