Первые заболевшие коронавирусом появились в Антарктиде

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Антарктиде. Как сообщает чилийская газета La Tercera, болезнь подтвердили у 36 сотрудников чилийской антарктической станции Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс.

Отмечается, что часть из них — военнослужащие, а другая часть - рабочие, обслуживающей станцию.

Со станции их эвакуировали, чтобы поместить под наблюдение врачей. Не сообщается, в какой форме они переносят заболевание.

Возможно, вирус привезли на станцию на корабле, посещавшем Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс несколько недель назад.

Инфекционист Евгений Тимаков напомнил, что коронавиру не сильно отличается от других вирусных инфекций и распространяется везде, где есть люди. "Для пингвинов, по крайней мере, это не опасно", - пошутил он в эфире радио Спутник.