В Петербурге стало еще на 150 ковид-коек больше

Новые койко-места для петербуржцев с коронавирусом развернуты в Центре имени Алмазова Минздрава России. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

В здании на улице Маяковского, 12, развернули 150 дополнительных коек.

Отмечается, что в федеральных медцентрах Петербурга развернуты в общей сложности 1200 коек. Работают на прием больных с коронавирусом в Первом медицинском университете им. Павлова, в больнице им. Петра Великого, СЗГМУ им. Мечникова, а также в Северо-Западном окружном медицинском центре, НИИ фтизиопульмонологии и Педиатрическом университете

Как писал Санкт-Петербург.ру, на 21 декабря в нашем городе были свободны всего 3,7% коек. Оперативно вводятся дополнительные места. Так, стали доступны новые койки в "Ленэкспо" - более 470 штук.