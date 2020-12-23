  • 23 Декабрь 2020
USD 24.12.2020 75.4571 0.1073
USD ММВБ 22:31 75.1281  
EUR 24.12.2020 91.9822 -0.0877
EUR ММВБ 22:31 91.4748  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге стало еще на 150 ковид-коек больше

Автор:


© Фото: Балтфото

Темы дня

Коечный фонд расширили за счет мест в Центре им. Алмазова.

Новые койко-места для петербуржцев с коронавирусом развернуты в Центре имени Алмазова Минздрава России. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

В здании на улице Маяковского, 12, развернули 150 дополнительных коек.

Отмечается, что в федеральных медцентрах Петербурга развернуты в общей сложности 1200 коек. Работают на прием больных с коронавирусом в Первом медицинском университете им. Павлова, в больнице им. Петра Великого, СЗГМУ им. Мечникова, а также в Северо-Западном окружном медицинском центре, НИИ фтизиопульмонологии и Педиатрическом университете

Как писал Санкт-Петербург.ру, на 21 декабря в нашем городе были свободны всего 3,7% коек. Оперативно вводятся дополнительные места. Так, стали доступны новые койки в "Ленэкспо" - более 470 штук.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Коронавирус
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram