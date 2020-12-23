Бывший военный врач стал ответственным по коронавирусу в Смольном

Специальным представителем губернатора Петербурга по линии здравоохранения назначен бывший начальник Военно-Медицинской академии имени Кирова и Главного военно-медицинского управления Минобороны (ГВМУ), экс-генерал-майор Александр Белевитин. В пресс-службе администрации губернатора Петербурга 47news подтвердили эти данные.

Фамилия Белевитина звучала в СМИ в связи с громким уголовным делом о поставках военному ведомству двух томографов по завышенным ценам.



В июле 2012 года военный суд приговорил его к восьми годам лишения свободы за взятки и злоупотребления служебными полномочиями. В 2014 году был досрочно освобожден.