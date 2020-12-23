В Петербурге от коронавируса скончались 75 человек - больше, чем в Москве

В Санкт-Петербурге за последние сутки прибавилось 3749 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Как сообщает ИЦК, скончались 75 человек, тогда как в Москве за последние сутки умерли 73.

Выздоровели 2617 петербуржцев.

За последние сутки более 35 тыс. человек сдали тесты на коронавирус. 1 675 человек остаются под медицинским наблюдением: двое в обсерваторе, 782 контактные, 891 находится на самоизоляции.

Как писал Санкт-Петербург.ру, восьмой павильон «Ленэкспо» подготовили к приему пациентов с коронавирусом. В новой секции обустроили 474 койки. На днях в нашем городе число свободных коек было критически маленьким.