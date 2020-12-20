Вакцинацию пожилых россиян могут начать через несколько дней

Вакцинация от коронавируса для россиян старше 60 лет может открыться уже на следующей неделе. Об этом на телеканале "Россия-1" заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он пояснил, что клинические испытания вакцины для этой группы граждан находятся в финальной стадии и в правительстве надеются на скорейшее ее завершение.

Мурашко добавил, что заболеваемость COVID-19 в России остаётся высокой, однако кардинального роста в последние недели не отмечено.

Власти России планируют привить от коронавируса привить 60% взрослого населения.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе прививочная кампания уже началась: сначала вакцины достанутся медикам из "красной зоны" и педагогам. Также прививки сделают соцработникам и работникам транспорта. После этого будет открыта онлайн-запись на вакцину для широких слоев населения.

Кроме того, сегодня стало известно, что в Петербурге почти не осталось свободных коек для больных коронавирусной инфекцией. По данным межведомственного координационного совета по коронавирусу, мест осталось 27.