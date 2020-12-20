В Великобритании нашли новый штамм COVID-19, который распространяется еще быстрее

Новая разновидность коронавируса COVID-19 обнаружена в Великобритании, Нидерландах, Дании и Австралии. Об этом телеканалу BBC News сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Этот вид COVID-19 на 70% более заразный, но при этом не опаснее других.

Британский премьер Борис Джонсон сообщил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии вводится жёсткий локдаун.

Ряд стран Евросоюза приостанавливают сообщение с Великобританией. С полуночи воскресенья останавливают авиа- и железнодорожное сообщение с Великобританией Бельгия, Нидерланды, Италия и Австрия. Пока не приняли решение Германия и Франция. Ожидается, что они закроют границы для Великобритании в течение суток.