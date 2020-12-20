В Петербурге осталось 27 свободных коек для больных коронавирусом

Число свободных коек для ковид-больных в Петербурге - 27 или менее 0,5%. Об этом, как передает ТАСС, свидетельствуют данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Совет предоставил агентству график, по которому на конец текущей недели в Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов с COVID-19, свободны 27.

Ранее в петербургских СМИ распространили информацию о том, что реальное число заболевших в нашем городе может превышать данные статистики. В отчете Межведомственного координационного совета по коронавирусу опубликованы отличные от Роспотребнадзора и ИЦК цифры. Сообщалось, что это данные комитета по здравоохранению и федерального регистра лиц больных коронавирусом. Отличия, пишут СМИ, объясняются разницей в методологии сбора информации.