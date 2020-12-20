Петербург занял первое место в РФ по коэффициенту заболеваемости

Петербург вышел на первое место в России по числу случаев заболевания коронавирусом на тысячу человек. Раньше первую строчку делили Карелия и Алтай, сообщает РБК.

Коэффициент заболеваемости в северной столице составляет 19,5. В Карелии он достигал 19 (по данным на 5 декабря), в Республике Алтай — 20,7 (по данным на 15 ноября).

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем город 20 декабря прибавилось 3759 новых заболевших. Примерно такое число прироста держится в Петербурге около двух недель.

Власти в декабре ввели жесткие меры противодействия заболеванию. В частности, на Новый год запрещены массовые мероприятия, не будут работать бары, рестораны, музеи, театры и т.д. Ударными темпами запущена прививочная кампания. К концу года - началу следующего ожидается завоз 150 тыс. доз вакцины. Сначала прививать будут медиков, педагогов, соцработников. После этого начнется массовая вакцинация.