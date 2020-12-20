В Петербурге тесты на коронавирус сдали 39,8 тыс. человек

За минувшие сутки в Петербурге на коронавирусную инфекцию проверили 39,8 тыс. человек. Об этом сообщили в городском оперативном штабе.

1 699 местных жителей находятся под медицинским наблюдением. Девять из них помещены в специально оборудованный обсерватор. 1 272 человека - контактные. Остальные должны соблюдать самоизоляцию.

За сутки в городе прибавилось 3759 новых заболевших COVID-19, скончались 73 человека, выздоровели 2326, сообщает ИЦК.

В петербургских СМИ распространили информацию о том, что число заболевших может не совпадать с реальной статистикой. На сайте Смольного в отчете межведомственного координационного совета по коронавирусу появились новые цифры, которые превышают данные Роспотребнадзора и ИЦК. Сообщалось, что это данные комитета по здравоохранению и федерального регистра лиц больных коронавирусом. Эти данные, пишут СМИ, могут отличаться из-за разницы в методологии сбора информации.