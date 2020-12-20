В Петербурге начали продавать тесты на антитела к коронавирусу

В Петербурге появились тесты на антитела от коронавируса (igG и igM). Как пишут "Невские новости", они лежат на одной полке с антисептиками, перчатками и салфетками в популярной сети супермаркетов.

Стоимость теста - примерно 2,5 тыс. руб., производитель - КНР.

В частной клинике такой тест можно пройти за 1,5 тыс. руб., срок выполнения исследования может занимать до семи дней.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в больницах нашего города начали проводить экспресс-тесты на коронавирус. Они будут доступны в роддомах и на скорой помощи, когда результат нужен незамедлительно.

Также сообщалось, что в городе на Неве стартовала вакцинация от коронавируса. Сначала прививки делают медикам из "красной зоны", также начали прививать учителей.