В Петербурге от COVID-19 привиты более сотни учителей

В Петербурге 120 педагогов сделали прививку от коронавирусаы. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина.

По ее словам, прививки учителям сделали в пятницу. Всех перед уколом осмотрел врач, нескольким педагогам не разрешили вакцинироваться из-за насморкаили повышенного давления.

Вице-губернатор напомнила, что несколько дней назад по родительским чатам пронёсся фейк про переход на дистанционное обучение, решение о котором, якобы, принял городской оперативный штаб. Потехнина подчеркнула что школы работают в обычном очном формате, а каникулы начнутся и закончатся по плану.

По данным вице-губернатора, на сегодня в городе работают 11 пунктов вакцинации. Ей повезло привиться, рассказала Потехина.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в нашем городе есть 5900 доз вакцины. Ожидается поступление более крупных партий для массовой прививочной кампании.